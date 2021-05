Helleland mener kompetansemiljøet på Hjerkinn er et godt eksempel

Nyheter

– Fra 2013-2019 mistet Oppland 269 statlige arbeidsplasser. Når arbeidsplassene forsvinner, må folk flytte etter. SSBs befolkningsoversikt for 2020 konkluderer med at Oppland og Hedmark har hatt den største befolkningsnedgangen siden 1995. Oppland har flest nasjonalparker i landet, og i enkelte kommuner er 80 prosent av områdene vernet. Det er etablert kompetansesentre som har oppgaver tilknyttet verneområdene. Vil statsråden sørge for at statlige arbeidsoppgaver og arbeidsplasser flyttes fra direktorat og statsforvalter til disse områdene?