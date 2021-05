Karin mener hun bor på feil adresse: – Dette er en grov feil som kommunen må ordne opp i

Nyheter

Etter å ha solgt gården sin på Lora flyttet hun midlertidig til Møre. Det ble et kort opphold før hun vendte hjem igjen til Lora for snart ett år siden.

Feil ved adressetildeling

Hun tok da over huset på Utheim som har hørt til familien i over 70 år.

Det var da hun oppdaget feilen. Huset har i dag adresse i Bjøknegeilen, som går fra E136 ved Lora sentrum og nedover mot Lordalen. Eiendommen Bjøkne bor på har tidligere hatt adresse Holbakkegeilen, som går fra E136 et stykke unna sentrum og møter Bjøknegeilen like før brua over Lågen til Lordalen.

Eiendommen hun bur på i dag ble kjøpt av bestefaren i 1943, og har siden gått i arv i familien. Før Bjøkne kjøpte eiendommen av nevøene sine har den stått ubebodd i omtrent 30 år.

Navneendringen skjedde i forbindelse med et kommunestyrevedtak datert 9. desember 2010. Tidligere Holbakkegeilen ble da delt i to, og de øverste eiendommene fikk adresse Romsdalsvegen, mens de nederste ble en del av Bjøknegeilen.

– Dette er en grov feil fra kommunens side. Denne eiendommen har historisk rett til å høre til Holbakkegeilen, og hører ikke til Bjøknegårdene i det hele tatt, sier Bjøkne.

Adresseendringen var nytt for henne da hun overtok eiendommen i starten av 2020.

– Jeg hadde nok å tenke på med egen eiendom på den tiden, og de som eide huset før meg har heller ikke fått beskjed om at adressen ble endret, forteller hun videre.

Avslag på klage

I juni 2020 sendt Bjøkne en klage til kommunen i håp om å få endringen reversert. Hun fikk svar først i oktober om at det ikke er hjemmel til å klage på endringen.

Hun har også hatt advokat på saken og oppfordret ordføreren til å ta saken med til kommunestyret, men har også fått avslag der.

– Kommunen ser ikke ut til å bry seg, og det er lite vilje til å sette seg inn i saken. Jeg føler meg ignorert, og det er forferdelig at kommunen skal behandle folk på denne måten, mener Bjøkne.

Hun ønsker et oppklaringsmøte med kommunen, og gir seg ikke før kommunen har endret navnet på vegen tilbake til hva det opprinnelig var.

– Jeg forstår ikke at de skal utelukke Holbakkegeilen totalt. Jeg kan ikke se at dette er gjort andre steder, så her mener jeg det ligger noe mer bak. Kommunen burde sette seg bedre inn i saken. Jeg har bodd i Bjøknegeilen i over 70 år, og mener jeg kjenner godt til stedet. Dersom de trenger vitner så kan jeg stille med det, sier Bjøkne.

Hun har også liten tiltro til at Lesja kommune skal behandle sine egne saker.

– Dette var oppe i kommunestyret, så da burde de kunne ta opp saken på nytt. Men det har ordføreren selv bestemt at de ikke skal, sier Bjøkne.

Anses som avsluttet

Ordfører i Lesja, Mariann Skotte, sier til Vigga at kommunestyret ikke er formell instans for å realitetsbehandle en slik klage, og at den skal gå gjennom saksbehandler slik som det ble gjort.

– Det er beklagelig at Bjøkne føler seg at kommunen ikke bryr seg. Jeg mener administrasjonen har gjort alt riktig og svart godt for seg. Vi har også lover og regler vi må forholde oss til, sier Skotte.

Hun mener en eventuell endring av Bjøkne sin adresse ville medføre store konsekvenser for naboer og kommunen ser ingen fordeler ved å gjennomføre en adresseendring.

Ordføreren viser også til svar fra saksbehandler Sine Gustavsen, datert 12. oktober 2020, der det konkluderes med at det ikke er hjemmel til å klage på tildeling adresse- eller vegnavn.

Bjøkne sendte deretter en ny henvendelse til kommunen for å klage på saksbehandlingen.

Gustavsen sier også i et svar til Bjøkne datert den 22. oktober 2020 at det ikke er gjort feil fra kommunens side da nytt vegnavn ble tildelt, og at de holder fast på å avvise klagen fra Bjøkne, og anser saken som avsluttet fra deres side.

Kommunen ønsker dermed ikke å kommentere saken ytterligere.

Vil rette opp

Bjøkne har ennå ikke meldt flytting, og sier hun ikke kommer til å gjøre det før kommunen har ordnet opp.

Hun mener også at eiendommen har en rett til postkasse i Holbakkegeilen, som blir nærmere bostedet enn der postkassestativet hun hører til er i dag, øverst i Bjøknegeilen. Bjøkne benytter seg i dag av postboks på butikken i Lesja sentrum inntil adressenavnet blir riktig.

Dette er ikke første gang Bjøkne har havnet i konflikt med kommunen, men sier at hun heller ikke ønsker det.

– Jeg vil bare at ting skal bli gjort riktig, og jeg sier ifra dersom jeg oppdager noe som er galt. Jeg ønsker å rette opp i ting til den dagen jeg skal overlate alt til barn og barnebarn, sier hun.