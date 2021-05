Nå vil Sykehuset Innlandet bygge storsykehus i Moelv

Nyheter

Flertallet vedtok et hovedsykehus i Moelv, et sykehus for planlagte utredninger og behandlinger i Elverum og akuttsykehus på Lillehammer. Dette innebærer at sykehusene i Hamar, Gjøvik, Sanderud og Reinsvoll legges ned.

Dette var i tråd med forslaget fra administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard.

I slutten av mai skal styret i Helse Sør-Øst behandle saken, deretter skal saken avgjøres av helseministeren.

Forslaget ble vedtatt etter en lengre debatt med 7 mot 3 stemmer. De tre som ikke stemte for innstillingen vil ha storsykehus i Moelv. Mindretallet stemte altså for forslaget som en prosjektgruppe la fram før jul i fjor, med Mjøssykehuset i Brumunddal, akuttsykehus i Lillehammer, sykehus for planlagt virksomhet i Gjøvik og et stort lokalmedisinsk senter med luftambulanse i Elverum. Dette ville innebære at Hamar, Elverum, Sanderud og Reinsvoll legges ned.