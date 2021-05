Denne steinen har nå flytta seg en snau kilometer

Nyheter

Koiesteinen er et turmål som er brukt av mange, både sommer og vinter. Den har et eget navneskilt og ligger på rundt 1100 meters høyde, i Reinheimen nasjonalpark på vestsida av Grøndalen på Lesjaskog. Kartverket har fått innspill om at navnet er feilplassert i Sentralt stedsnavnregister (SSR).