Innlandet bondelag: – Dette er et møkkatilbud

Onsdag ettermiddag var bruddet mellom partene i jordbruksforhandlingene klart.

– Avstanden er aldeles for stor mellom regjeringas virkelighetsforståelse og det inntektsløftet vi mener er helt nødvendig. De kommer oss ikke i møte, og da har vi ikke annet valg enn å bryte, sier Gjems i en pressemelding fredag.

Ser ikke konsekvensene

Hun mener derimot at regjeringa har hatt et helt klart valg.

- Det Erna Solberg og Olaug Bollestad sto overfor var et vesentlig vegvalg for det norske samfunnet: Skal norsk matproduksjon med landbruk i hele landet sakte strupes og forvitre, eller skal vi i Norge også i framtida være mest mulig sjølforsynt med mat. Med møkkatilbudet de ga oss, gikk de for det første. Dette er en vaksine mot ungdommelig satsing i landbruket, sier Gjems.

Hun sier det har blitt brudd i forhandlingene fordi bøndene mener den økonomiske situasjonen i landbruket ikke blir tatt på alvor og reduserer inntektsgapet i landbruket slikt Stortinget har bedt om.

– De sørger ikke for investeringer til jordbruket for å kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift, og fortsetter dagens retning mot større og færre bruk, sier Gjems, som er usikker på om regjeringa ser konsekvensene. Bondelagslederen er også bekymret for virkelighetsforståelsen til statsministeren.

Applaus betaler ikke regninger

– Underveis i forhandlingene hører vi at Erna Solberg i Stortingets diskusjon om kriseberedskap snakket om at vi må klare oss uten sukkertøy og smågodt i en periode i en krise. Dette gjør meg rett og slett sjokkert, sier Gjems.

Hun sier bondelaget forsøker å formidle at bønder føler en sterk forpliktelse gjennom sitt samfunnsoppdrag, men at regninger ikka kan betales med applaus og vennlige klapp på skuldra.

– Vi har dessverre ikke mer å gå på. Gårdsdrift må være til å leve av, og med muligheter for å kombinere med hverdags- og familieliv. Presset er så stort, og flere og flere må ha en annen jobb i tillegg til gårdsdrift, slik at gårdsdrift i stadig større grad skal foregå utenpå. Dette er ikke bærekraftig, sier Gjems.

Ikke framtidsrettet

Hun advarer mot konsekvensene for rekrutteringa, og sier at landbruket må rustes for framtida.

– Et skikkelig inntektsløft må på plass for at inntektsgapet til andre grupper skal reduseres, og en investeringspakke er helt nødvendig for at melke- og storfebønder skal kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift. Det var det ikke mulig å få til med regjeringas tilbud, sier Gjems.

Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets jordbruksforhandlinger, går tilbudet fra regjeringa til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret for 2021.

– Jeg mener tilbudet viser manglende vilje til å følge opp Stortingets politikk om at inntektene til bønder skal nærme seg andre grupper, og ha et landbruk over hele landet, avslutter Gjems.

Årets jordbruksforhandlinger er det 71. i rekken. Jordbrukets krav var på 2 114 millioner kroner, pluss en ekstraordinær investeringspakke for overgang til løsdrift for storfe, på 450 millioner kroner for 2022. Regjeringa svarte med et tilbud på 962 millioner kroner.