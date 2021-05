John Erik kjører 100 mil i traktor for å si sin mening – mandag kjører han fra Dombås

Nyheter

- Jeg er så frustrert over regjeringa at jeg ikke klarer å sitte stille. Derfor kjører jeg den lange veien til Oslo, for å si i fra at bøndene trenger et kraftig inntektsløft. Det er en samla bondestand som står bak bruddet og traktoropptoget, sier John Erik Johansen til Bondebladet.

Johansen startet turen lørdag morgen. Underveis har flere traktorer kommet til, og Tor Olav Hanset fra Vistdal skal også være med til Oslo. Søndag ettermiddag kjører han gjennom Lesja, og skal stoppe ved Avdemsbue for en liten lokal markering sammen med Lesja og Lesjaskog bondelag. Mandag morgen kjører de to videre nedover Gudbrandsdalen sammen. Her vil bønder fra Lesja og Dovre være for å komme med sitt budskap som traktorprotestantene skal bringe med seg videre til Oslo, og gi dem lokale matpakker.

– Vi møtes på Dombås for en markering før de kjører. Det er også mulig å henge seg på underveis som de kjører gjennom kommunen, eller stå ved E6 med rotorlampene på når de passerer, oppfordrer Bjørnhild Vigerust, leder i Dovre bondelag.

Det er minst åtte traktorer fra ulike deler av landet er nå på veg mot hovedstaden. Tirsdag skal de samles, for å overbringe hilsener de har fått med seg på sin vei inn til byen.