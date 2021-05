Nå har traktorer fra hele landet kommet fram til Stortinget

Nyheter

– Vi har møtt opp her i dag med sikte på å vise alvor. Situasjonen som landbruket nå står i, er et veiskille, sa leder Lars Petter Bartnes i Norsk Bondelag i en appell foran Stortinget.

Iherdige tut fra traktorhornene ljomet mellom byggene rundt Stortingsplassen mens Bartnes talte til de oppmøtte.

– Vi er sterkt bekymret for utviklingen. Norsk landbruk trenger en endring i en annen retning, sier han, som understreker at næringen trenger et betydelig inntektsløft framover.

Torsdag ble det brudd i årets jordbruksoppgjør. Bøndene har refset statens tilbud i oppgjøret, som var på rundt 900 millioner kroner. Det er langt unna bøndenes krav på 2,1 milliarder kroner.

Avstanden har skapt stor skuffelse i bondeorganisasjonene.

John-Erik Skjellnes Johansen har kjørt lengst for delta i tirsdagens demonstrasjon. Johansen, som er styremedlem i Norges Bondelag, har tilbakelagt 100 mil helt fra Dønna i Nordland.

– Det var langt, men det har vært helt fantastisk å møte så mye engasjement på veien, sier han.

– Engasjementet gir meg yrkesstolthet. Det gjør at jeg kan stå her rakrygget med bondegenseren på meg her i dag og ta en for laget, sier Johansen.

