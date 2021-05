Nasjonalparkstyret er kritiske til årets militærøvelse på Dovrefjell: – Slike øvelser kan medføre uønska hendelser også i fremtiden

Dovrefjell nasjonalparkstyre frykter at presset på verneverdiene ble for stort under militærøvelsen som ble gjennomført på Dovrefjell i februar-mars 2021, og stiller seg kritisk både til årets gjennomføring og eventuelle fremtidige øvelser.