Politiet i Innlandet: – Gjør avtaler med ungdommen

I en pressemelding tirsdag forteller de at de i løpet av de to siste helgene har erfart at mange ungdommer samles for å feste.

– Politiet har måtte ringe til foreldre og foresatte, blant annet fordi ungdommen er overstadig beruset og ikke har kunnet ta vare på seg selv. Det har vært flere tilfeller der politiet ikke har fått tak i foreldre og foresatte til ungdommene, sier Rune Otterstad, leder for Felles enhet for forebygging i Innlandet politidistrikt.

Politiet i Innlandet kommer derfor med en oppfordring til foreldre i Innlandet før langhelgen som kommer, om å legge gode planer sammen med ungdommen.

– Vær interessert i hvilke planer ungdommene har, og hvor de skal. Vær engasjert og bry dere. Avtal kjøring og henting i forbindelse med arrangementer og sosiale sammenkomster. Klare avtaler kan dempe forbruket av rusmidler. Snakk med andre foreldre, og bli enige om felles regler, for eksempel om når de skal være hjemme igjen, sier Otterstad, som minner om at det er 18-årsgrense for å drikke alkohol.

– Politiet vil i tillegg understreke at de fleste foreldre er dyktige, og følger opp ungdommene sine på alle måter, sier Rune Otterstad, og sier at det også er viktig å holde seg oppdatert på gjeldende smittevernregler, spesielt når det gjelder store ansamlinger og bruk av munnbind.