Slik blir 17. mai feiringen i Lesja og Dovre

Dovre skolekorps og Dombås musikkforening skal spille ved Skogvang på Dovreskogen. Det blir Tale ved ordfører, sokneprest og konfirmanter. Kaffe, is, brus til de oppmøtte.

Det skal være gudstjeneste i Dovre kyrkje, etterfulgt av at Heimevernets våpenskole legger ned kranser på krigsgravene.

På Dombås skal det være markering i Minneparken. Dovre skolekorps og Dombås musikkforening spiller. Tale ved ordfører, sokneprest og konfirmanter. Heimevernets våpenskole står for kransnedleggelser. Etter dette skal det være bilkortesje. Dovre skolekorps spiller det hele i gang, og kortesjen skal ledes an av en brannbil fra Lesja og Dovre Brannvesen. De skal kjøre ruten Sentralplassen - Fjellvegen - Hindåfeltet - Barneskolen - Kyrkjevegen - LHL-bygget - Sentralplassen.

– Pynt bilen din med flagg og sløyfer, og bli med i et annerledes 17-mai tog. Ekstra hyggelig blir det om beboere langs ruten også vil komme ut med flagg på verandaen eller i hagen, sier 17. mai-komiteen i FAU på Dombås, som arrangerer dette.

Etter dette starter det et bilrebusløp, med startpunkt på Sentralplassen på Dombås. Vil man være med i trekning om premier må man være betalende deltaker, og har meldt seg på kvelden før. Det er mulig å fullføre rebusløpet fram til midnatt.

På Lesja starter feiringen av nasjonaldagen med flaggheising ved Lesja helsehus. Det er Lesja speidergruppe og Kjøremgrenda musikkforening som står for seremonien. Det skal være gudstjeneste i Lesja kyrkje. Ellers fant lesjingene en suksessoppskrift for koronafeiring på nasjonaldagen i fjor. Det blir Quiz med bil på strekningen Lora til Joramo på formiddagen, med 10 quizstasjoner, på Lora Grendahus, Lora Samvirkelag, Lyftingsmo Idrettsplass, Avdemsbue, Joker/Sentrum Kjøp, Tunstugu, Bø Grendahus, Bottheimsbrue, Joratunet og Aurstad.

– Alle som ønsker å delta kan starte når og hvor de vil i løypa. Vi oppfordrer alle til å svinge innom for litt påfyll av bakst, pølser, is eller noe å drikke på Lora grendahus, Joker Lesja eller Bø grendehus. Du trenger heller ikke å delta på quiz for å komme hit, sier 17. mai-komiteen på Lesja.

I fjor var 66 lag med på quizbilturen. Lesja skulemusikk skal også spille utenfor Joker.

På ettermiddagen blir det kjøretøyparade. Den starter fra Tunstugu, og går så løypa: Kyrkjevegen – Vestsidevegen – Bøvegen – E136 – Kyrkjevegen – Tunstugu.

– Vi utfordrer alle til å pynte sitt kjøretøy og bli med i paraden. Vi kommer til å dele inn kjøretøyene etter typer, sier 17. mai komiteen, som vil ha påmelding til paraden i forkant. I fjor var 80 kjøretøy med på den moderne formen for 17. mai-tog.

Det skal gå traktorparade fra Lesjaverk til Bjorli. Her skal det være oppstilling ved bensinstasjonen. Etterpå håper de at flest mulig blir med til Lesjaskog for å kjøre bak Lesjaskog skulemusikk, som skal marsjere fra Lesjaskog kyrkje til Eldres Senter – etter gudstjenesten.

Kjøremgrenda musikkforening skal spille flere steder i Lesja i løpet av dagen. Siden det ikke er feiring slik det bruker å være, starter de både senere og har en annen reiserute. De starter ved Lesja helsehus. Så er det gapahuken på Joramo, en ny runde ved Lesja helsehus, Storhaugverkstedet, ved Lora fysikalske, Lesjaverk og til slutt Eldres Senter på Lesjaskog.

Nasjonale regler

Det oppfordres til å tenke koronavettregler, også på 17. mai. Her er et utdrag av nasjonale råd og regler:

· Hold minst en meter avstand til andre. Hold hendene rene, og hold deg hjemme hvis du er syk.

· Begrens sosial kontakt og møt heller andre utendørs enn innendørs.

· Ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand, kan dere være flere, men man må kunne holde avstand.

· Barn i barnehage og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn og unge kan ha besøk av én til to faste venner.

· Utsett eller avlys arrangement som samler personer fra ulike kommuner.

· Det er tillatt med skjenking ved servering av mat, men skjenkingen stopper klokka 22.

· Det er egne nasjonale regler for arrangement som må følges – både på 17. mai og ellers.

· Utenom i private hjem kan man på private sammenkomster samles maksimalt ti personer innendørs og tjue personer utendørs.

· På offentlig arrangement der folk sitter på faste, tilviste plasser er det tillatt med maks 100 personer innendørs.

· Det er tillatt med maks 200 personer på offentlig arrangement utendørs hvis det er mulig å holde minst én meters avstand. Hvis alle sitter på faste tilviste plasser, kan man være 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis det er to meters avstand mellom kohortene.