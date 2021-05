Silje Marie (17) har hevet seg i sporet: – Nå er jeg friskere enn noen gang

Nyheter

– Jeg har fått behandling og nå er jeg friskere enn noen gang. Jeg har oppsøkt lege mange ganger de to siste årene ettersom jeg i perioder har slitt med helsa. Legene har stort sett gitt meg det samme svaret. De har konkludert med at jeg har hatt ukontrollert astma. Helt frem til de mente det var for mye slim til at det kunne være det. På sykehuset knekte de koden og etter to antibiotikakurer er jeg friskmeldt, sier den lovende skiskytteren fra Dombås til Vigga.