Slik bli vêret på nasjonaldagen

Nyheter

I Dovre kan ein vente seg nedbør på opptil 3,6 millimeter frå Dovreskogen i sør til Dombås i nord, med ein makstemperatur på om lag 10 grader. Ifølgje vêrvarselet vil dette vare frå morgonen til utpå ettermiddagen. Det same gjelder også dei på Hjerkinn.

Regnvêret smittar også over til nabokommunen Lesja, der det også er venta same mengde nedbør og lik temperatur.

For dei lengst vest derimot kan det sjå ut til at det blir overskya, og ingen teikn til regn frå Lesjaskog til Bjorli. På Lesjaverk er det venta litt nedbør frå morgonen, men det ser ut til at det vil stoppe på ettermiddagen.

Lett bris kan ein også vente seg over heile området.

Dette er basert på vêrvarselet frå laurdag 15. mai, og kan endre seg i løpet av helga.