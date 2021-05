Etterutdanning desentraliseres til Nord-Gudbrandsdal - Disse to utdanningene er det behov for

Nyheter

Det er 19 personer i de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal som ønsker å ta etterutdanning nå som den blir desentralisert til Nord-Gudbrandsdal.

Flere skal få mulighet til utdanning

- Dette er et løft for vår region og vi ser fram til oppstart i uke 36, sier prosjektleder for Smart velferdsregion, Iselin Vistekleiven.

Det at det er så mange som ønsker å ta utdanning når de legger til rette for det ved å desentralisere tilbudet, gir et tydelig signal om at dette er veien å gå for at flere skal få muligheten til å ta utdanning. Samtidig som det er viktig bidrag for å øke kompetanse ut ifra behov som kommunene har beskrevet.

- Det vil bli lyst ut en stilling nå for å få på plass en ny nøkkelperson som skal ha ansvar for etterutdanningen i Nord-Gudbrandsdal, sier konst. assisterende rektor ved Fagskolen Innlandet, Line Narvesen Jørgentvedt.

Fortsatt plasser igjen

Fagskolen Innlandet er en av Norges største offentlige fagskoler, med nærmere 1500 studenter. Det tilbys studier innen alle fagretninger – teknikk, helse, landbruk og ledelse.

I dag pågår det fagskoleutdanning innen helsefag på Gjøvik, Hamar, Trysil og Kongsvinger. Og fra høsten av i Nord-Gudbrandsdal.

Utdanningene er rettet mot ansatte med fagbrev eller tilsvarende realkompetanse, det kan kombineres med jobb og gir 60 studiepoeng.

- Vi i Fagskolen Innlandet ønsker å tilby utdanninger som er tilpasset arbeidslivets behov. Det er noen få plasser igjen, så det er fortsatt mulighet for flere til å ta etterutdanning innen demens og alderspsykiatri i Nord-Gudbrandsdal, sier Vistekleiven.