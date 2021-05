Advarer mot e-post-svindel: – Vi sender ikke lenker

Nyheter

Nytt i år er at svindlerne hevder at det handler om ubetalt eiendomsskatt. Skatteetaten advarer mot slike e-poster i en pressemelding.

– Vi sender ikke lenker i e-post eller SMS, og etterspør ikke bank- eller kredittkortopplysninger i disse kanalene. Du mottar en e-post fra Skatteetaten når skattemeldingen er klar, og eiendomsskatten er det kommunene som administrerer.

– Vi opplever årlig at skattytere blir utsatt for mange store phishingbølger på viktige skattedatoer, oftest gjennom e-poster med hensikt å lure mottakere til å klikke på lenker og gi fra seg sensitiv informasjon som senere kan brukes til svindel eller ID-tyveri, sier direktør for sikkerhetsstaben i Skatteetaten, Ragna Fossen.

– Det er et økende omfang på phishingforsøk i Norge og globalt, men heldigvis er bevisstnivået, skepsisen og kompetansen i befolkningen generelt forbedret. Likevel endrer også svindlerne taktikk og mange blir fortsatt lurt til å klikke på lenker, sier sikkerhetsdirektøren.

Skatteetaten anmelder som regel phishing- og svindelforsøk der Skatteetaten benyttes som avsender, men først og fremst er det mottakerne som må være observante slik at de ikke blir lurt.

Skatteetatens tips til hva du kan gjøre for å forhindre at du blir lurt: