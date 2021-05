Dovre ysteri fekk spesiallaga utstyr til nye lokaler: – Vi er dei første i verda som tek i bruk dette

Nyheter

For eit knapt år sidan, i juni 2020, vart det første spadetaket for utbygginga teke. Prosjektet hadde vore planlagt fleire år i forvegen, og fekk i januar 2019 ei investering på 53 millionar kroner.

I gang for fullt

– Første produksjon for sal starta vi med den 6. mai, og vi har allereie sendt vårt første lass som er produsert med det nye ustyret. Før da har det vore stopp i produksjonen frå langfredag, fortel meierisjef Sigrid Svanborg.

Mykje av utstyret dei har brukt fram til no stammar frå da ysteriet gjekk over frå brunostproduksjon til kvitmuggost på slutten av 80-talet, så behovet for oppgradering har vore der.

– Det er lenge i meierisamanheng, kor det oppstår mykje damp og fukt, seier Svanborg.

No har ysteriet ny fylleline, lakebehandlingsanlegg, vaskestasjon og vaskemaskin. I tillegg har dei nye garderobe for dei tilsette.

– Utstyret er nytt, men produktet vil vere det same, og av same kvalitet. Men dette vil gje oss betre fyllingsgrad og sikre leveringsevna, seier Svanborg.

Relativt godt år

Før ekspansjonen har ysteriet produsert 200 tonn ost i året. Målet med storinvesteringa er å doble produksjonsmengda. 60 prosent av det som blir produsert på Dovre går til dagligvarekjedar, medan dei resterande 40 går til storhushaldning som hotell og turisthytter.

– På grunn av pandemien har mykje av dette vore stengt, men folk har likevel hatt ein stor interesse i å kjøpe produktet vårt, så vi ligg berre 11 prosent etter budsjettet trass liten grad av gjenopning. Eg er spent på kor mange som framleis er her etter det blir opna for fullt, seier Svanborg.

Alt dei produserer blir sendt til TINE Heimdal, kor osten blir seld og distribuert vidare til butikkar og storhushaldningar i heile landet.

På eigne bein

Dei siste vekene har dei fått opplæring i både i bruk og vedlikehald av den nye fyllelinja, frå det tyske selskapet Alpma som står som leverandør av utstyret.

– Dei har stått bak oss og følgd nøye med for å lære opp dei tilsette, men dei reiste at fredag førre veke, så dette er første veke vi står på eigne bein med nytt utstyr. Det er no arbeidet startar for vår del. Vi skal både lære oss å bruke det nye utstyret og korleis vedlikehalde det, samt ta ut potensialet i teknologien fortel meierisjefen.

Medan nokre arbeidsoppgåver har gått frå manuelt til automatisert, har også noko blitt manuelt, deriblant snuing av osteformene etter fylling.

– Det er mykje nytt for ein relativt liten arbeidsstab med 15 faste tilsette på 12 årsverk, og samanlikna med andre meieri i TINE er vi blant dei minste, men vi er landets største produsent av kvitmuggost, fortel Svanborg.

Spesiallaga utstyr

Selskapet som har levert utstyret til ysteriet leverer fylleliner til meieri i heile verda, men ein ny innretning måtte til på Dovre Ysteri.

– Vi fekk spesiallaga nytt doseringsutstyr som blandar peppar i osten. Tidlegare har vi måtte røre det inn for hand, og det kunne ofte bli ujamt. Eg håpar det nye utstyret vil føre til at dette blir jamnare fordelt framover, fortel meierisjefen.

Strenge rutinar

Sjølv om utbygginga har gått føre seg i pandemitid har alt gått etter planen.

– Trass lokale utbrot har det ikkje stoppa opp. Nokre av arbeidarane frå Jora Bygg og Laft kom i ventekarantene, men dei har vore flinke til å sende inn reserver når det trengs. Vi har jo også fått ein del arbeidskraft frå Tyskland, så vi har vore nøye med å registrere alle som kjem og går, og skaffar dei karantenehotell. Det hadde sjølvsagt vore både raskare og billigare om vi slapp all den ventinga det medfører, men det har vore ein smidig prosess, seier Svanborg.

Ho er særs fornøgd med arbeidet som har vore lagt ned og resultatet, og håpar det ikkje blir siste oppgraderinga på ysteriet, som i 2018 fylte 100 år.