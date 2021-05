Muntlig eksamen avlyses også: - Riktig å ta en nasjonal beslutning

Nyheter

Muntlig eksamen for elever på 10. trinn og Vg3 og påbygg avlyses. Eksamen vil fortsatt arrangeres for privatister, også muntlige eksamener.

– Da vi avlyste skriftlig eksamen i februar, åpnet jeg for å avlyse muntlig eksamen hvis situasjonen skulle tilsi det. Der er vi nå, sier kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby og legger til:

– Når det er såpass mange steder vi nå ser lokale utbrudd, mener vi det er riktig å ta en nasjonal beslutning på dette.

Kunnskapsdepartementet har fulgt situasjonen fortløpende under pandemien. Tirsdag hadde Melby et møte med fylkeskommunene, og i etterkant innhentet departementet informasjon om hvordan smittesituasjonen er rundt om i landet.

– I forgårs hadde jeg et møte med alle fylkeskommunene, og i etterkant av dette har vi hentet inn informasjon om hvor mange elever og lærere som nå sitter i karantene. Situasjonen endrer seg også dag for dag og usikkerheten og uforutsigbarheten har økt de siste ukene. Slik jeg hele tiden har sagt har vi hele tiden fulgt med på smittesituasjonen og de siste tallene viser at det er såpass mange smitteutbrudd og elever i karantene at det i sum ikke er forsvarlig å avholde muntlig eksamen, sier Melby.

Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal fortsatt ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.