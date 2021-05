Årets kantslått langs fylkesveger er i gang - Derfor klippes vegkantene

Nyheter

Innlandet fylkeskommune skal i løpet av sommeren gjennomføre inntil to runder med kantklipp langs fylkesvegene. Den første runden starter i perioden fra 20. mai til 23. juni, og skal være ferdig senest fem uker etter oppstart. Den andre runden gjøres i perioden 1. august til 15. september.

Klippes en eller to ganger i året

Noen vegkanter langs fylkesvegene i Innlandet blir klippet en gang i løpet av sommerhalvåret, mens andre vegkanter blir klippet to ganger.

- Det er hva slags vegetasjon som er i vegkantene som avgjør om det blir en eller to klipp i året. Generelt gjelder at vegkanter med høy vegetasjon, som blir over 50 centimeter, blir klippet to ganger i løpet av sommeren. Vegkanter med lavere vegetasjon blir kun klippet en gang sent i sesongen, mellom 1. august og 15. september, forklarer Janicke Haug, biolog og fagkoordinator for ytre miljø i Innlandet fylkeskommune.

Vegkanter med lav vegetasjon finner en gjerne i skogsområder, tørrbakker og i fjellområder, mens høy vegetasjon ofte fins langs åkerkanter og andre mer frodige plasser.

Viktig for trafikksikkerheten

Det er særlig to grunner til at Innlandet fylkeskommune klipper vegetasjon langs vegene.

- For det første gjennomføres kantklipp for at trafikantene skal kunne ha god sikt. Dette er viktig for trafikksikkerheten. For det andre er kantslått nødvendig for å holde kraftigvoksende vegetasjon, kratt og fremmede arter nede. Disse utkonkurrerer engplantene. Dersom vegkantene ikke blir klippet vil de gro igjen i løpet av kort tid mange plasser, forklarer Janicke Haug.

Klipping av vegkanter tidlig i mai/juni er ikke bra for insekter, men kantklipp på denne tiden er viktig for å ivareta trafikksikkerheten og for å redusere spredning av fremmede arter og ugras.

- Oppmerksomheten rundt biologisk mangfold, insekter og engplanter har heldigvis økt de siste årene. Vi kartlegger artsrike vegkanter og fremmede arter på vår eiendom og gjør tilpassede tiltak som understøtter ivaretagelsen av biologisk mangfold. Når vi må slå vegkanter midt i den flotteste blomstringstida, finner insektene andre arealer å søke mat fra. Mange av engplantene langs fylkesveger kommer i blomst igjen senere på sommeren slik at insektene sitt matfat blir forlenget, sier Haug.

Samfunnsøkonomisk og praktisk perspektiv

Haug sier videre at inndelingen i lavt- og høytvoksende vegetasjon er en grov inndeling, og at tidlig og sen kantklipp også er en grov metode.

- Klipping av vegkanter må, sammen med det biologiske, sees i et samfunnsøkonomisk og praktisk perspektiv. Det blir for krevende å ha mange ulike klippetidspunkter gjennom sommeren og mange vegstrekninger som skal klippes ulikt, selv om det hadde vært det optimale for de ulike planteartene i veggrøftene, forklarer Janicke Haug avslutningsvis.

Det er vurdert når alle vegkantene langs fylkesveger i Innlandet skal klippes. Ved å søke på "artsrik vegkant" og "fremmede arter" på vegkart.no finner du disse vurderingene.