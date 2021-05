Råkjøring har blitt et økende problem for politiet: – Unge sjåfører bør skjerpe seg

Nyheter

Det opplyser Jørn Morten Sletta i politiet, som ønsker å si fra at folk må skjerpe seg.

– Dette gjelder spesielt fra påsker og fram til nå. Vi har fått flere klager fra folk som er bosatt i området. Det gjelder i størst grad strekningen mellom Lesjaskog og Dombås, og det er i flere tilfeller snakk om yngre sjåfører som er bosatt i området, forteller Sletta.

De har fått flere videoer av råkjøring fra vitner, men dette er ikke gyldig bevis, da det er vanskelig å måle basert på videobilder.

– Vi har også fått flere meldinger om nesten-ulykker, og vi oppfordrer folk til å kjøre forsiktig. Vi har ingen å miste, sier Sletta.

Han kan også fortelle at politiet har vært i kontakt med noen som de har fått tips om for å gi de direkte beskjed, men at de ikke har oversikt over alle.

– Selv om dette er folk i voksen alder ber vi også foreldre om å ta en prat med barna sine som nettopp har fått førerkort om å advare de mot råkjøring, sier Sletta.

Avslutningsvis kan han fortelle at politiet kommer til å ha økt fartskontroll langs den overnevnte strekningen.

– Man må ikke bli overrasket om man skulle miste lappen, sier han.