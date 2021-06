Nytt prosjekt frå Norsk Smaksskule: – Nå er det dei eldre sin tur

Nyheter

– Norsk Smaksskule har hatt aktivitetar knytt til smak og mat for barn og unge sidan 2012. Vi har heile tida hatt ein draum om å få til noko for den eldre generasjonen. Difor er det utruleg spennande at vi nå kan starte opp aktivitetar også for seniorar, seier prosjektleiar for smaksskulen, Tor Valdvik.