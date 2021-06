Nå økes togtilbudet på Dovrebanen

Nyheter

Fungerende administrerende direktør i SJ Norge, Lena Angela Nesteby, er strålende fornøyd med å kunne tilby normal togdrift etter nærmere ett år med innstillinger.

– Det er en sann glede for oss i SJ Norge at det igjen blir flere muligheter til å reise langs våre strekninger. Dette vil ha en stor betydning for reiseglade nordmenn nå som sommeren og ferien står for døren, sier Nesteby i en pressemelding.

Helt siden SJs oppstart i Norge 8. juni i fjor har det vært endringer i trafikken grunnet pandemien og lav etterspørsel.

Ser frem til normalsituasjon

– Fra midten av juni vil det også bli kjørt flere doble togsett. På Dovrebanen vil morgentoget fra Oslo gå med to togsett, og også med ettermiddagstoget fra Trondheim til Oslo, informerer Nesteby.

Men selv om togene igjen går som normalt, vil det fremdeles være smittevern i tråd med myndighetenes anbefalinger om bord i togene. Annethvert sete vil fremdeles være tomt så sant man ikke tilhører samme kohort, og munnbind er fremdeles påbudt for de reisende.

– Mine kollegaer som jobber om bord i togene gjør alle sitt ytterste for at de reisende skal føle seg trygge og ivaretatt. Vi oppfordrer alle til å ta vare på seg selv og vise hensyn, sier hun.