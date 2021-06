5,5 millioner ekstra kulturkroner til tiltak i Innlandet

Nyheter

Hovedutvalget for kultur i Innlandet fylkeskommune vedtok onsdag hvordan de ekstra midlene skal fordeles. Det er åtte mottakere som får tilskudd på til sammen 2,8 millioner kroner.

I tillegg settes det av 1,7 millioner kroner til utviklingsmidler innenfor kunst og kultur og 121 152 kroner til formidling og utadrettet virksomhet.

Slik fordeles de ekstra kulturmidlene:

Mottaker Tildeling i kroner Økt tilskudd Teater Innlandet 286 938 Økt tilskudd Ringsakeroperaen 22 500 Frikar 500 000 Filmkommisjonen 281 500 Atlungstad 800 000 Pilegrimsled 290 000 Kongevegen Dovrefjell 300 000 Museene i Innlandet 498 000

På grunn av ekstra midler til kultur i forbindelse med justering av budsjettet for 2021, lyste fylkeskommunen ut 1,7 millioner kroner i vår. Dette er en ekstrautlysning som i hovedsak følger retningslinjene for ordningen for utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter i Innlandet.