Nå er Slådalsvegen åpen igjen

Nyheter

Strekningen åpnet for sesongen den 1. juni. Strekningen er rundt 32 kilometer lang, og bomvegen går mellom Lesja og Vågåmo. Det høyeste punktet på vegen er 1180 meter over havet. I tillegg til å være en "snarveg" mellom Gudbrandsdalen og Ottadalen er Slådalsvegen et godt utgangspunkt for fjellturer, og man kan for eksempel besøke massefangsanlegget Verket. I 2020 stengte denne bomvegen 22. oktober.

Nye høyder for myntfunn Under utgravningene på massefangstanlegget for rein på Verket i Slådalen sist sommer, ble det gjort et overraskende funn av en mynt fra 1300-tallet.

.