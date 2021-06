Bjørn skutt i Vågå i natt

Nyheter

Bjørnen ble formentlig skutt i nødverge da den angrep sau. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 00.49. Statens naturoppsyn (SNO) rykket ut og startet søk etter bjørnen, som etter kort tid ble funnet død.

Kriminalteknikere fra politiet undersøker åstedet og politiet jobber for å kartlegge hendelsesforløpet.

Bjørn tok sau i Vågå - har fått fellingsløyve Ein bjørn vart observert oppå ei søye øvst i Skogbygda i Vågå laurdag kveld. Det vart gjeve fellingsløyve med ein gong og nå er det kommunale jaktlaget i gang med å jakte på bjørnen

Mulig samme bjørn

Det antas at bjørnen som nå er skutt i Vågå er den samme som ble filmet på et jorde rett sør for Dombås natt til fredag forrige uke.

Gerd fanga bjørn på film Gerd Jorunn Killi frå Dombås fekk natt til fredag uventa besøk på garden.

Det er sendt inn hårprøver som er funnet på stedet, for å se om det er samme dyr.

På nabojordet ble det funnet en død sau, med skader som kunne være forenlig med rovdyrangrep. Det kunne imidlertid ikke fastslås at skadene var forvoldt av bjørn, og fellingstillatelse ble ikke gitt.