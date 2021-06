Frykter ulykker på vinterdekk i juni og juli - Har du byttet?

Nyheter

8 prosent svarer at de bruker vinterdekk på bilen i juni og juli. 5 prosent har på såkalte helårsdekk, og 3 prosent i undersøkelsen aner ikke hva slags dekk de kjører rundt med.

Den landsdekkenede spørreundersøkelsen er gjort av YouGov på oppdrag for forsikringsselskapet If.

– Gummiblanding og mønster på vinterdekk er laget for snø- og isføre, og kan være svært trafikkfarlig på veien i sommervarmen, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Gummien i vinterdekk er mykere enn i sommerdekkene. Dette gir drastisk lengre bremselengder og dårligere stabilitet i svinger. Mønsteret på tvers i et vinterdekk er dessuten laget for å få godt grep på snø og is. I et sommerdekk er det langsgående riller. De er der for å transportere bort vann, og er helt nødvendige for å unngå eller redusere effekten av vannplaning, sier han.

Ifølge Clementz finnes det ikke noe som heter helårsdekk.

– En del tror at såkalte overgangsdekk eller kontinentale vinterdekk fungerer året rundt i Norge. Dette er vinterdekk som er laget for å tåle noen tilfeldige besøk på snøføre. Disse dekkene vil jeg si er verken fugl eller fisk for norske forhold. Her i landet er det to tydelige dekksesonger, og det er derfor nødvendig med to hjulsett som er tilpasset hver årstid, sier Clementz.

Han forteller at forsikringsselskapet får inn skader fra sjåfører som kolliderer i januar på sommerdekk og at de kjører med slike dekk hele året.