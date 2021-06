Søker fortsatt etter savnet mann - ber om tips fra publikum i nye områder

Nyheter

Politiet har fått flere tips i saken og ønsker fortsatt tips om observasjoner fra fjellområder nord i Gudbrandsdalen, og har også bedt om hjelp fra publikum som kan ha gjort observasjoner i Møre og Romsdal og vest mot Nordfjord og Sogn.

Edvardsson ble meldt savnet etter en tur på fjelltoppen Gråhøe i Vågå kommune for en uke siden. Han gikk tur fra et hyttefelt i Heidal i Sel kommune ved Lemonsjøen. Politiet har satt inn store ressurser på å finne mannen og har fått god bistand fra frivillige organisasjoner og andre etater.

Politiet sier det er fortsatt håp om å finne savnede i live. De sier han til vanlig bruker medisiner som han nå ikke har tilgang på, og at han kan derfor fremstå som redd og kan forsøke å gjemme seg.

Politiet oppfordrer også hytteeiere som har viltkamera eller andre former for kamera i eller i nærheten av sine hytter i området hvor politiet søker, til å sjekke opptakene på kamera. Politiet ber ellers om at folk som har hus, hytter, campingvogner, uthus, naust eller lignende i søksområdet sjekker disse svært nøye.

– Er noen i tvil om de skal varsle politiet om observasjoner, så oppfordrer vi til å ta en telefon uansett slik at politiet kan vurdere dette, sier politiet i Innlandet.