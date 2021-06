Husflidslaget arrangerer Lesjamesterskap i «gå-strikking»

Nyheter

– Det blir en uhøytidelig konkurranse, sier Ellinor Reitan i husflidslaget.

Konkurransen går ut på å strikke lengst mulig mens man rusler en runde på omtrent 500 meter. Det hele vil foregå i Lesja sentrum. Konkurransen blir delt inn i fire ulike klasser basert på alder, og den som klarer å strikke lengst i hver klasse vil få en liten påskjønnelse.

– Vi har ingen påmelding på forhånd, så vi aner ikke hvor mange som kommer. Men vi vet at det kommer folk fra både Stryn og Molde, seier Reitan.

NM i gåstrikking arrangeres samme dag over hele landet, men husflidslaget i Lesja var for sent ute til å melde seg på. Derfor ble det lesjisk mesterskap i stedet, med håp om NM i 2022.