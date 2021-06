Nyheter

Fra 18. juni kan du igjen reise med nattbussen.

– Etter en lang periode med et begrenset tilbud på grunn av lav reiseaktivitet under pandemien, er vi nå glade for å kunne bedre tilbudet på denne ruta, sier planlegger i Vy, Kim Andrè Blindheim Eide i en pressemelding.

Han sier at nattbussen var populær i fjor sommer, og at dagens rute er tilpasset rutetidene til og fra Furneset ferjekai på Vestnes, slik at også moldensere kan benytte dette tilbudet.