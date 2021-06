Enighet om løsning for campingplass på Dombås - 6,2 dekar dyrket mark omdisponeres

Nyheter

Løsningen innebærer at 6,2 dekar dyrket mark omdisponeres til camping. Statsforvalteren i Innlandet sier at det ble blant annet enighet om vilkår om oppdyrking av noe tilgrensende areal, ivaretakelse av matjord samt krav om tilbakeføring til jordbruk dersom campingformålet i framtida viser seg uaktuelt, for å kunne tillate dette.