På Dovrefjell fikk 36 førere forenklet forelegg for fartsovertredelse. Fem andre fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet på strekningen var 198 km/t i 80-sonen.

På Lesjaverk stoppet politiet en bil som var målt til 108 km/t i 80-sonen. Her viste det seg at fører heller ikke hadde førerkort. Fører blir derfor anmeldt både for å ha kjørt for fort, og også for å ha kjørt uten førerkort.