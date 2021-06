Kenneth kastet seg på Hjerleid-utdanning fire dager før skolestart. Nå går han løs på ytterligere ett år

Nyheter

Etter en stygg ulykke i 2019, som var nær på å bli fatal, og påfølgende langvarig rehabilitering, var Kenneth klar for å begynne å jobbe igjen i fjor sommer. Under et jobbintervju fikk han spørsmål om mer utdannelse kunne være aktuelt, og Kenneth syntes dette var en god idé, såfremt det dreide seg om maling. Tilfeldighetene ville ha det til at han hadde snakket en del med kontordama på Hjerleid, og her var det blitt ledig en plass på VG2 Overflateteknikk.