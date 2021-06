Senterpartiet er fortsatt på topp i Oppland: – Dette er en fantastisk måling

Nyheter

På meningsmålingen som er gjort av Norstat for NRK får Senterpartiet en oppslutning på 35,1 prosent i Oppland. Fasteraune mener dette viser at folk vil ha forandring, og sier at dette er en fantastisk måling for partiet. Han sier dette viser at velgerne liker ideen om å ta hele landet i bruk, og at de andre partienes kampanje mot Senterpartiets politikk ikke fungerer.