Nå er planen for E6 mellom Øyer og Otta klar

Nye Veier sender planprogrammet til kommunene nå, slik at det blir lagt ut på høring og at arbeidet med detaljregulering kan starte opp til høsten. Planprogrammet gjelder for delstrekningene Øyer – Frya (ca. 40 km) og Sjoa – Otta/Solhjem (ca.10 km).