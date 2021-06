Starter opp igjen kombinasjonsklasse for elever med annet morsmål enn norsk

Nyheter

– Klassen vil etter det vi veit nå bestå av elever fra Skjåk, Vågå, Sel, Lesja og Nord-Fron. Her vil elever med et annet morsmål enn norsk få ekstra tid til å lære norsk samtidig som de har andre grunnskolefag, forteller Gunn O. Berg, avdelingsleder for studieforberedende utdanningsprogram ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole