Mari ble kveldens toppscorer: – Det var veldig morsomt

Over 100 tilskuere hadde skoftet EM til fordel for å se fotball på nært hold. Det ble også en langt mer målrik opplevelse for publikum som stilte opp for å se hjemmelaget Lesja/Lesjaskog/Dombås G16 spille mot Otta/Heidal G16, og Dombås/Lesja/Lesjaskog J17 mot Lom J17 like etterpå.