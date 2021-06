Inn og ut i 25 år til lyden av "På 2. rad"

Nyheter

Miniturneen går til Eldres Senter, Lesja helsehus og Fredheim. Førre veke fekk bebuarane på Eldres besøk frå den stadig like taktfaste gjengen. Det var mange føt som trampa takta, spesielt toraderklubben diska opp med ein maskura til slutt. Det er ikkje berre toradarar, trekkspel, kontrabass og gitar sørgjer for eit rytmisk og djupare lydbilete. Og eldreskatten Missi duppa like godt i stolen sin i stova, sjølv om huset fullt at folk og musikk.