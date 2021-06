Nesten 136 millioner kroner til miljøtiltak i Innlands-jordbruket

Nyheter

De foreløpige satsene for regionale miljøtilskudd for jordbruket er nå fastsatt. For seterdrift, soner for pollinerende insekter og areal uten jordarbeiding om høsten er det noen viktige justeringer av vilkår. I tillegg innføres det tilskudd til klimarådgiving. Det skriver statsforvalteren på sine sider.

Statsforvalteren har i samråd med faglaga i jordbruket fastsatt foreløpige tilskuddssatser for søknadsomgangen 2021, som har søknadsfrist 15. oktober. Satsene kan ut fra omfanget av søknader bli justert noe opp eller ned før utbetaling av tilskuddet, som skjer 11. mars 2022. Som grunnlag for fastsetting av satsene ligger føringer i jordbruksavtalen om at noen tiltak bør prioriteres spesielt:

Soner for pollinerende insekter

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Tiltak mot avrenning til vann

Avtalen legger også til grunn at fylkene innfører tilskudd til klimarådgiving

For tilskuddet til drift av seter med melkeproduksjon er det viktig å merke seg at minstekravet til periode med melkeproduksjon på setra er redusert fra seks til fire uker. Tilskuddet øker i år fra 52 000 kroner til 56 000 kroner for å ivareta tradisjonen med setring.



Soner for pollinerende insekter (dvs. striper med blomsterplanter på jordbruksareal) økte fra 54 985 meter i 2019 til 356 379 meter i 2020. Det er positivt at oppslutningen om dette nye tiltaket øker, men av budsjettmessige grunner er det er for søknadsomgangen 2021 satt en begrensning på 5000 meter per foretak.