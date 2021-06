Redusert tilbud ved en del trafikkstasjoner i sommer

Nyheter

– På grunn av ferieavvikling blir det ikke mulig å utføre tjenester i skranken på alle trafikkstasjonene gjennom hele sommeren. Dette gjelder for eksempel tjenester som fornying av førerkort eller å registrere et kjøretøy. Trafikkstasjoner innenfor samme geografiske område stenger imidlertid ikke disse tjenestene samtidig. Det blir derfor et fullverdig tjenestetilbud hele sommeren, selv om noen får litt lenger reisevei noen uker, sier Frode Børstad i Statens vegvesen.

Den nærmeste trafikkstasjonen for oss blir Otta. Her holdes det stengt i uke 27, 28 og 29. Fra uke 26-29 vil de ikke ha kontroll i hall. Børstad minner også om at svært mange av tjenestene ved trafikkstasjonene er tilgjengelige digitalt.

– Vi beklager ulempene sommerstengningen av disse tjenestene får for dere som er kunder hos oss. Vi har imidlertid tilrettelagt så godt det lar seg gjøre, både for å vareta dere som kunder, men også for at våre ansatte skal få avviklet sommerferien sin.