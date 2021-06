Skal kåre årets «Lesjaambassadør» for første gang

Nyheter

Bakgrunnen for kåringen er et møte med fallskjermklubben i Lesja, som i år skal arrangere NM i fallskjerm på Bjorli. Fallskjermklubben har fått økonomisk støtte fra kommunen for å arrangere mesterskapet, og vil i denne forbindelse samarbeide om å skape litt blest rundt det hele i forkant av NM.

– Lesja kommune har kjøpt et hopp som vi ønsker å gi i premie. Vi har fått hjelp av Nordveggen til å finne på en konkurranse, og kom fram til denne kåringen, forteller ordfører Mariann Skotte.

– Konseptet med å kåre en Lesjaambassadør er noe vi ser for oss kan være en årlig begivenhet, men ser på dette som en god mulighet til å starte, sier Anne Cathrine Enstad i Nordveggen.

Prisen skal gå til en enkeltperson, enten heltids-, deltids- eller tidligere innbygger av Lesja kommune, som har frontet Lesja på en god måte i og utenfor kommunegrensene.

– Det må være noen som har bidratt positivt, alltid er til stede og profilerer bygda på en god måte. En ildsjel, sier Enstad og Skotte.

De ønsker derfor forslag til noen som kan være egnet til en slik pris. Kommunen vil opprette en jury bestående av ordfører, leder i Bjorli og Lesja næringslag, og næringskonsulent.

– Juryen skal komme fram til tre verdige finalister som befolkningen kan være med å stemme på, sier Skotte.

Prosessen settes i gang allerede denne uken, og vinneren skal kåres en uke før selve mesterskapet på Bjorli den 20. juli.