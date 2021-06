Tora skal være med på "Landskampen"

Nyheter

Også i år spilles «Landskampen» inn på norsk jord, denne gangen er basen på Oscarsborg festning i Oslofjorden.

Norge mot Sverige

Årets programledere er Marit Bjørgen og Gunde Svan. Bjørgen har tatt over for Petter Northug. Deltakerne som starter på hvert lag i år er:

Norge:

Skiskytter Johannes Thingnes Bø (28), tidligere langrennsløper Astrid Uhrenholdt Jacbsen (34), tidligere langrennsløper Thomas Alsgaard (49) og tidligere skiskytter Tora Berger (40)

Sverige:

Skiskytter (tidl. langrennsløper) Stina Nilsson (27), tidligere skiskytter Magdalena Forsberg (53), tidligere langrennsløper Anders Södergren og tidligere langrennsløper Marcus Hellner (35).

Nytt kommende sesong er at det blir enkelte utskiftninger på lagene underveis. Dette betyr at vi i tillegg får se disse utøverne i løpet av «Landskampen» på TV 2 i høst:

Norge:

Langrennsløper Therese Johaug (32), langrennsløper Emil Iversen (29), tidligere langrennsløper Marthe Kristoffersen (31) og tidligere kombinertløper Magnus Moan (37).

Sverige:

Skiskytter Martin Ponsiluoma (25), skiskytter Elvira Öberg (22) og tidligere langrennsløper Jörgen Brink (47).

- Fin motivasjon til å begynne igjen

Tora Berger har flere gode resultater bak seg etter en strålende skiskytterkarriere. Hun har to OL-gull, åtte VM-gull og 28 seirer i verdenscupen. OL i Sotsji ble Tora Bergers siste mesterskap, da hun la opp som aktiv skiskytter etter 2013/14-sesongen. Siden da har det vært rolig fra skiskytteren.

- Jeg har holdt meg ganske lavt noen år og takket nei til en del ting på grunn av barn, jobb og studier, men nå hadde jeg tid og da tenkte jeg at «Landskampen» også kunne være en fin motivasjon til å begynne igjen med litt trening, sier Berger til TV2.

- Med årets «Landskampen»-cast stiller vi med to toppete lag, med både aktive utøvere og tidligere stjerner som alle har hatt legendariske oppgjør i sporet. Vi er utrolig godt fornøyde med årets cast, og vi er stolte og takknemlige for at de alle sammen ønsker å delta i «Landskampen», til tross for at de aktive også er i oppladningen til vinterens OL. Vi gleder oss stort til heftige konkurranser, gode samtaler og ydmykende «straffereaksjoner» på TV 2 i høst, sier TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen.