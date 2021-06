Dette blir nytt ved skolestarten til høsten

Nyheter

Til høsten nevnes det tre hovedkategorier.

Grønt nivå

Skoler skal planlegge for grønt nivå fra skolestart, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet. Skoler må ha beredskapsplaner for å skifte til gult og rødt nivå.

På grønt nivå vil det fremdeles være noen smitteverntiltak. Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer. Det er viktig å holde avstand der det er mulig. Skolehverdagen kan gjennomføres som normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter.

Elever som må være hjemme på grunn av sykdom, karantene eller er i risikogruppe, har krav på å få opplæring hjemme. Dette gjelder også på grønt nivå.

Kompetansepakke om skolemiljø

Det innføres også noe som kalles kompetansepakken. I slutten av august publiserer statsforvalteren den første modulen og frem mot desember publiserer de de fem siste. Kompetansepakken skal bidra til en kollektiv kompetanseheving om skolemiljø, og gir støtte til å reflektere over egen praksis. Kompetansepakken skal bidra til å reflektere over holdninger, normer og barnehage- og skolekultur, og utvikle egen praksis og handlingskompetanse. Innholdet i kompetansepakken om barnehagemiljø utvikles i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, og kompetansepakke for SFO og skolemiljø utvikles i samarbeid med RVTS Sør.

Nye læreplaner

Nye læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir innført trinnvis over en periode på tre år. For skoleåret 2021–22 vil alle trinn unntatt vg3 ta i bruk nye læreplaner. På yrkesfag skal læreplanene for vg3 brukes i yrkesfaglig fordypning på vg1 og vg2.