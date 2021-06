Opp mot 27 grader rett før helga

Nyheter

Fra og med i dag og utover hele uka skal det være varmt og godt i både Lesja og Dovre.

I dag, torsdag og fredag vil det være strålende sol. Yr melder at det er spesiell fare for skogbrann, så vær forsiktig med grillen som er veldig fristende å bruke når gradestokken viser et høyt tosifret tall.

Torsdag vil temperaturen nå 25 grader, men ukas klare vinner blir fredagen med 27 grader rundt klokka 16. I helga blir det litt overskyet, men sola vil fremdeles titte fram og vi beveger oss sjeldent under 25 grader. Dette, sammen med lite vind, tilsier at det blir en heit slutt på uka.

Kanskje det er på tide å prøve å ta et bad? Fjellvann er en frisk oppkvikker og herlig nedkjølende når det blir varmt. Eller en lang fjelltur med noe godt i sekken? Helgeplanen er i boks!