Politiet har lang saksbehandlingstid på våpensøknader: De ferske blir prioritert

Nyheter

Skal du ha nytt våpen til reinsjakta i august er du altså ute i seneste laget. 1. juni 2021 trådde nytt våpenregelverk i kraft. Det nye regelverket innebærer at våpeneiere har mulighet til å ha flere skytevåpen enn tidligere. Samtidig krever det nye regelverket våpentillatelse på områder som det etter gammelt regelverk ikke var nødvendig med tillatelse, for eksempel ved lån av skytevåpen til personer som ikke har våpentillatelse for tilsvarende våpen.