God start for fluefiskeprosjektet i Lesja - har mål om nyansettelse

Nyheter

I fjor ble vedtok grunneigarlaget nye regler for fiske i fluefiskesonen. Det ble satt ut skilt for å vise vei til de ulike strekningene, og etablert parkeringsplasser langs hele strekningen for å unngå parkering på jorder og adkomstveier. I tillegg ble prisen på fluefiskekortene hevet. Det var også mer oppsyn som gikk langs strekningen, for å sørge for at regler ble overholdt. Dette gav resultater allerede etter første år. Omsetning av salg av fiskekort ble nesten doblet, der over halvparten av inntektene kom fra fluefiskekort. Fluefiskenettverket, med Kolstad gard, Vigga vekst og Søre Traasdahl, arrangerte også guidekurs, som et tiltak for å øke tilbudet av tilknyttede tjenester og øke den lokale verdiskapingen.