Slik ferdes du sporløst på norgesferien

Syv av ti nordmenn planlegger norgesferie også i år, viser en undersøkelse gjort av Ipsos, på vegne av NHO Reiseliv.

Med mange som skal feriere i eget land, og en rekordhøy interesse for friluftsliv, øker også presset på naturen.

– Det å oppleve norsk natur er noe av det fineste man kan gjøre i ferien. Men nå som mange skal ut, er det viktig å huske plikten til sporløs ferdsel. Hvis ikke ødelegger vi både for andre som vil oppleve naturen, og naturen selv, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

– Skal se like fint ut når du drar

Allemannsretten gir oss lov til å fritt nyte den norske naturen. Men den sier også at man skal følge prinsippet om sporløs ferdsel.

Selv om det er lett å forstå hva det betyr, er det ikke alltid enkelt å vite hvordan det gjøres. Hva gjør man for eksempel med dopapir? Og er det greit å la bananskall og annet organisk avfall ligge?

– En god huskeregel er at det skal se like fint ut når du drar, som da du kom. Det betyr at alt du tar med deg ut i naturen, skal du også ta med deg hjem, også bananskallet, forklarer Lier.

Kan ta hundrevis av år

Søppel som blir liggende i naturen skaper ikke bare stor irritasjon for nestemann. Det kan også være skadelig for dyr, og kan bli liggende i hundrevis av år. Ifølge Miljøstatus.no kan for eksempel en plastflaske som ender opp i havet, bruke rundt 450 år på å brytes ned.

Til deg som skal på tur i naturen over flere dager, er rådet å huske regelen om sporløs ferdsel allerede i planleggingsfasen.

– Før man legger ut på lengre turer bør man ha tenkt igjennom alt fra søppelhåndtering underveis, til hva man gjør ved dobesøk. Har man det, er mye gjort, sier hun.

For å gjøre det litt enklere for deg som er usikker på hvordan du ferdes sporløst på tur, har Norsk Friluftsliv samlet noen enkle råd og tips.

Seks tips for sporløs ferdsel i naturen