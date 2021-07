Redd det kan smelle på planovergangene i sommer: - Ta ingen sjanser

Nyheter

3 av 4 nordmenn skal på ferie i eget land i sommer. Mange skal debutere med bobil og campingvogn – og det på ukjente veier. Med lengre kjøretøy øker også tiden det tar å krysse planovergangene.

Tenker ikke over faren

– Du må sørge for god sikt. I tillegg trenger du mer klaring til bilen foran. Du må komme deg helt over sporområdet når det er klart, ikke bli stående i kø midt på skinnegangen når bommene går ned eller toget kommer, sier Pål Buset, som jobber med holdningsskapende arbeid i Bane NOR.

Buset frykter at det kan smelle på planovergangene i sommer. Mens fastboende kjenner farene, er det mange som ikke tenker over hvilken fare persontog, godstog og arbeidstog kan utgjøre for ferierende på hjul.

– Toget kan verken bråbremse eller svinge unna. Det kommer fort og noen tog er nesten lydløse. Du må være våken og oppmerksom når du skal krysse en planovergang, sier Buset.

1600 trafikkerte overganger

Bane NOR har som mål å ha Europas sikreste jernbane. Det har imidlertid vært en økning i alvorlige hendelser ved planovergangene i Norge. Flere tar unødvendige sjanser, og flere kjøretøy havner mellom bommene.

– Vi finner ikke én forklaring på det, men trenden gjør oss bekymret. Derfor ber vi folk være litt ekstra oppmerksomme, og særlig hvis de kjører lengre og tyngre doninger, sier Buset.

I Norge er det over 1600 planoverganger på jernbanestrekninger som har togtrafikk. Alle planoverganger på offentlig vei er sikret med lyd, lys og bommer. På private småveier finnes det derimot planoverganger uten bom eller andre signaler.

Slik krysser du jernbanen på en trygg måte: