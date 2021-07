Hvor skal du feriere i sommer?

Nyheter

Fellesferien er i gang og nordmenns ferieplaner er helt like i 2021, som for ett år siden. Det viser undersøkelser Norstat har gjort for Frende Forsikring de to siste somrene.

Topp tre-listen er som følger; hjemmeferie, egen hytte og bilferie.

2 av 3 nordmenn svarer hjemmeferie, egen hytte og bilferie både i år og i fjor, ifølge undersøkelsen.

- Tallene tyder på at folk tar et betydelig pandemihensyn også i sommer. Jeg håper det ruster oss for en mer normal høst over hele landet, sier skadesjef på reise i Frende Forsikring, Petter Lassen.

En ting overrasker skadesjefen.

- Jeg hadde ikke trodd at hjemmeferie skulle være den mest populære ferien også i år. I 2020 var mye usikkert og ingen var vaksinerte, men tallene våre viser at 1 av 4 blir hjemme også i 2021.

Ifølge Frendeundersøkelsen skal bare 15 prosent reise utenlands i sommer.

- En del utsetter nok ferien og håper på roligere reiseforhold i verden utover høsten. Det er selvsagt en mulighet, selv om det ikke gikk slik i fjor, sier Petter Lassen i Frende Forsikring.