Bill Booth til Dombås

Nyheter

Etter fjoråret sommer med arrangementstørke i Minneparken, grunnet koronasituasjonen, er det endelig duket for konsert kommende lørdag. Det er SJOGG Event som står som arrangør av konserten, som innledes av Martine Haugen fra Dombås. Hun overlater deretter scenen til amerikanske Bill Booth.

Sanger og låtskriver Bill Booths musikk dekker et bredt spekter, fra americana, keltisk og nordisk folkemusikk, til country, blues og rock. Et omreisende musikerliv har tatt Booth gjennom mange deler av USA, og også over dammen hit til Norge, hvor hans distinkte gitar, fele og mandolinspill kan høres på mange albumutgivelser, alt fra rockeband som CC Cowboys og Åge Alexandersen til folk- og countryartister som Steinar Albrigtsen og Tom Pacheco. I 2017 ble Booth nominert til Spellemannsprisen for sitt sjette album, «Some distant shore».

Alt skulle dermed ligge til rette for en stemningsfull opplevelse i Minneparken lørdag kveld.