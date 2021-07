Nyt Innlandssommeren, men ikke glem smittevernreglene

Nyheter

Vi gleder oss alle til sommerferie, sommerjobb, familieselskap og alt som denne fine tida kan by på i et flott fylke. Og er vi forsiktige, får vi både sommeropplevelser og mer gjenåpning og frihet til høsten. Men selv om smitten i Innlandet minker, er viruset der ute. Nå er det et utbrudd i Gran og Ringsaker og flere kommuner har hatt smittetilfeller de siste par ukene. Det mer smittsomme deltaviruset finnes både i Innlandet og tett innpå fylket vårt, samtidig som mange gjerne vil reise mer og møte flere.

Men viruset bryr seg ikke om sommerplaner, og kan fort lage store problemer, både for yngre og andre som smittes, for nærkontakter, smittesporere og andre beredskapsfolk som må jobbe døgnet rundt ved et utbrudd.

Vaksineringen hjelper oss, men det er fortsatt mange i Innlandet som ikke er vaksinert. Fortsatt må vi se mot tidlig høst før vaksinen beskytter flokken vår mot utbrudd. Derfor ber vi både unge og voksne om å ta med smittevern-reglene inn i sommeren - ikke la viruset få siste stikk.

Valgene dine bidrar

Belønningen din for å holde på godt smittevern i sommer, er at samfunnet åpner, med omgang med nære, kjære og venner, normale skole-, fritids- og kulturaktiviteter og et næringsliv som kommer i gang igjen. Det er tre sentrale faktorer som avgjør hvor fort vi kommer dit at samfunnet kan åpnes – og der våre valg spiller inn:

Smittesituasjon og sykdomsbyrde

Kapasitet i helsetjenesten



Vaksinasjon



Nye vaner



Test deg, test deg, test deg! Det er like greit å bli vant til det. I lang tid fremover vil viruset finnes blant oss i et eller annet omfang, og kanskje i nye varianter, og derfor må vi som samfunn ha overtaket på viruset. Hvis vi er raske med å teste oss ved symptomer eller den minste mistanke om smitte, kan vi hindre sjukdom og at folk får ødelagt planene sine. Blir du satt i isolasjon eller karantene, følg rådene du får. Det å holde nede antall nærkontakter er viktig for å hindre utbrudd. De generelle smittevernreglene om hygiene, avstand og munnbind vil være med oss i lengre tid fremover.

Nyt Innlandet

Innlendingene og kommunene i Innlandet har gjort en flott innsats med å holde nede smitten så langt, og vi vil takke alle sammen for tålmodigheten – og be dere holde ut med smittevernet den siste etappen. Nå er det forhåpentligvis mange av dere som skal nyte noen velfortjente feriedager. Siden vi er så heldige å bo i et fylke med flotte fjell, daler, sjøer og elver, trivelige byer og bygder, og aktiviteter og attraksjoner av alle slag, er dette kanskje sommeren hvor det beste valget er å utforske ditt nærmeste ferieland, Innlandet.