Her står Lesjaskogingane saman for ei god sak

Dei som kom, slo minst to fluer i ein smekk. Ikkje berre trefte dei slektningar og gamle kjente, dei støtta også ei god sak. Overskotet frå utlodding og sal av elgburgarar gjekk nemleg til den planlagde parken ved Eldres Senter. Sidan gåvmilde bedrifter bidrog med gevinstar og mat, vart det cash i kassa. Bjorli Fjellmat AS som spanderte dei smakfulle og stuttreiste burgarane, spelar såleis på lag med bygdesamfunnet. Det same gjer mange andre som har løyvd pengar til prosjektet.