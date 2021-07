Advarer om oppringning fra falsk politi

Nyheter

Svindelforsøkene går ut på at folk blir oppringt fra politiets telefonnummer av en person som presenterer seg som etterforsker. Personen ber deretter om sensitiv informasjon.

- Politiet vil aldr be om denne type informasjon via telefon, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding, og oppfordrer alle som får slike henvendelser om å anmelde svindelforsøket ved nærmeste politistasjon, slik at man kan få bedre oversikt over omfanget.

- Det er svært alvorlig at noen forsøker å utnytte innbyggernes tillit til politiet med fare for store personlige økonomiske tap. Det er derfor viktig for oss å gå aktivt ut og advare mot denne typen svindel, sier leder for felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven.

Utbredt

Svindelforsøkene er registrert over hele landet. Det er vanskelig å si noe sikkert om det totale omfanget fordi det ikke er inngitt formell anmeldelse på mange av svindelforsøkene. Politiet er avhengig av bistand fra publikum i dette arbeidet og under følger råd om hva du skal gjøre om noen utgir seg for å være politi på telefon.

Dette må du passe på: